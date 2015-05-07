Обстріли тривають: бойовики 11 разів порушили режим тиші - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Вкотре злочинці відкривали вогонь із мінометів в районі населених пунктів Піски, Майорськ , Гранітне. На Луганщині в районі Щастя та Троїцького ворог продовжував інтенсивно обстрілювати наші позиції здебільшого із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

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Також на позиціях в районі Кряківка та Орехово-Донецьке бандформування провели 2 обстріли українських підрозділів із мінометів калібру 82 міліметри.