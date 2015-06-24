Американські розвідники не прогнозують створення сухопутного "коридору" в Крим Росією

Про це йдеться у новому звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, який є в розпорядженні Апострофа.

Так, експерти попередили про загрозу ескалації ситуації на сході України.

Читайте такожГенерал НАТО вважає, що Росії забракне сил захопити всю Україну

"Загострення конфлікту на Донбасі траплялися і раніше, проте нинішня ескалація характерна тим, що проходить практично вздовж всієї лінії зіткнення. Попередні активізації бойових дій мали локальний характер і рідко коли супроводжувалися значним збільшенням інтенсивності вогню. Тепер же сепаратисти переміщують важкі озброєння, в тому числі гаубиці і реактивні установки, на лінію фронту. При цьому значно зросла кількість обстрілу позицій сил АТО. Спостерігачі з ОБСЄ задокументували зникнення техніки із сховищ, де вона розміщувалася після відведення від лінії зіткнення. Це явне порушення умов Мінських домовленостей", — йдеться в документі.

Разом з тим, підкреслюють у Stratfor, концентрація сил і важкого озброєння біля лінії зіткнення не свідчить про підготовку масштабного наступу із застосуванням регулярних військ РФ з метою захоплення України по лінії Дніпра або створення сухопутного "коридору" в Крим. "Маючи сили і техніку на лінії зіткнення, можна досягти багатьох цілей: від статичного продовження інтенсивних обстрілів українських позицій до проведення невеликих наступальних операцій, в результаті яких можна захопити невеликі ділянки територій", — зазначили американські розвідники.

Як повідомляв УНІАН, за даними американської розвідки, бойовики так званих "ЛНР" і "ДНР" можуть спробувати захопити Слов'янськ та Сєверодонецьк, що знаходяться зараз під контролем України, в Донецькій і Луганській областях .