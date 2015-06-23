Американські розвідники назвали Слов'янськ та Сєвєродонецьк вірогідними цілями бойовиків

Про це йдеться у звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, який є в розпорядженні видання "Апостроф".

"Найбільша ескалація ситуації проходить навколо Донецька, а також на території між Донецьком і Луганськом. Якщо сепаратисти планують піти у наступ, вони можуть спробувати не тільки розширити межі «ДНР» у районі Донецька, але і взяти під свій контроль Слов'янськ та Сєвєродонецьк", — йдеться в документі.

Разом з тим, у Stratfor не виключають також можливості загострення ситуації навколо Маріуполя.

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Основною причиною останньої ескалації конфлікту на Донбасі американські аналітики назвали бажання Росії використовувати цю ситуацію як важель впливу на Захід. При цьому, додали в Stratfor, українцям не варто остерігатися повномасштабної наступальної операції, метою якої буде прокладання сухопутного коридору в Крим або захоплення всієї східної частини країни.