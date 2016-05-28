Командир роти, яка знищила ворожий БМП, розповів, до якого часу і навіщо необхідне перемир'я на Донбасі

Василь, якому зателефонував Президент Петро Порошенко та подякував за знищення БМП бойовиків, в інтерв'ю ТСН розповів, що наразі під Новотроїцьким, де дислокується його рота, бої з ворогами відбуваються хвилями.

Українські військовослужбовці відповідають на атаки бойовиків, якщо це не провокації.

"Мабуть, у них іноді відбуваються ротації. Буває затишшя півтори-два тижні, буває, що буквально по два-три рази на день по нам або по сусідніх підрозділам працюють. Ніякої системи я не можу простежити. Просто ось, захотіли постріляти - постріляли, що у них в голові не зрозуміло. Нема відчуття зараз, що має щось статися. Ми чудово бачимо, скільки їх. Зараз максимум на що вони здатні - це провокації", - сказав командир.

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Також, Василь розповів, до якого часу і навіщо необхідне перемир'я на Донбасі.

За словами військового, перемир'я потрібно для того, щоб українські ЗСУ "назбирали" достатньо сил та засобів, щоб потім "переламати ситуацію у свій бік".

При цьому, командир роти підкреслив, що важкість ведення боїв зумовлена ще й тим, що Росія постійно перекидає на Донбас кадрових військових.

"Якби ми зараз воювали тільки з "беззахисними шахтарями і трактористами", ми б могли їм надавати по вухах і прогнати до кордону. Всі знають, що відбувається, коли у нас все вдається добре. Росія вводить регулярні частини і все закінчується. З російськими кадровими військовими ми не зовсім готові воювати. Вчимося тільки", - сказав він.

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Раніше у штабі АТО повідомили, що при підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій біля Новотроїцького. Українські вояки відкрили вогонь на ураження й знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили.

26 травня Порошенко зателефонував до бійців 41-го мотопіхотного батальйону, які знищили БМП бойовиків під Новотроїцьким.