Після масованих атак по об’єктах критичної інфраструктури майже всієї України, ворог знову обстріляв Нікопольський район.

За добу на південному напрямку ЗСУ знищили два ворожих гелікоптера та чотири склади з боєприпасами окупантів.

Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".

"Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою. Сили оборони утримують займані рубежі, на вивільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Противник намагається утримувати оборону в умовах обмеженої логістики, деморалізації духу військових, проведення заходів евакуації державних установ та керівного складу", - повідомляють в ОК.

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Водночас продовжується контрбатарейне протистояння вздовж лінії зіткнення.

"Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети, в тому числі і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати ракетними ударами з неба, дронами-камікадзе, реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією", - зазначають у повідомленні.

Після масованих атак по об’єктах критичної інфраструктури майже всієї України, ворог знову обстріляв Нікопольський район.

"Реактивними системами залпового вогню ударив по Червоногригорівській громаді. Поранено троє цивільних осіб. Пошкоджено кілька приватних будинків та господарчих споруд. У відповідь на 3 рашистських авіаудари гелікоптерами наші зенітники відповіли збиттям ще одного, вже другого за цей бойовий день, ворожого "Алігатора" та п’ятьма ударами нашою штурмової та армійської авіації по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили та систем протиповітряної оборони" - повідомили в ОК.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.

"Орієнтовні втрати противника за добу дорівнюють: 47 рашистів, 2 танки, реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 16 одиниць авто-бронетанкової техніки та 4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах. Пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С" та ще одиниці авто-бронетехніки", - зазначають в ОК.

Також повідомляється, що в штормовому Чорному морі 6 кораблів ворожого флоту продовжують маневри вздовж узбережжя Криму. На чергуванні 2 великих десантних кораблі та 2 ракетоносії із 16-ма ракетами "Калібр" напоготові.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відомо

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї й "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих мешканців, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

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