Італія наполягає на повній реалізації мінських домовленостей

З настанням нового, 2018 року, головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) перейшло від Австрії до Італії.

Як повідомив у понеділок, 1 січня, італійський міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Анджеліно Альфано, головний акцент Рим планує зробити на розв'язанні кризи біженців у Середземноморському регіоні. Італія є однією з країн, до яких прибуває найбільше шукачів притулку в ЄС, пише DW.

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Крім того, за словами Альфано, велика увага буде, як і раніше, приділятися врегулюванню ситуації в Східній Україні. Конфлікт на Донбасі і навколо України "ставить під питання основоположні принципи, на яких ґрунтується ОБСЄ", підкреслив Альфано.

Італія, так само як і її попередники на цій посаді - Німеччина і Австрія, буде неухильно наполягати на "повноцінної реалізації мінських домовленостей", додав він.

Точну програму з перерахуванням пріоритетів італійського головування міністр пообіцяв представити 11 січня на засіданні ОБСЄ у Відні.