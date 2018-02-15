Експерт спрогнозував тривалість війни на Донбасі і порадив йти "ізраїльським шляхом"

Військовий експерт також вважає, що Україні потрібно переглянути способи ведення бойових дій.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець прокоментував прогноз розвідки США, яка вважає, що Україні не вдасться відновити контроль над окупованими територіями Донбасу в поточному році.

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"Україна в 2018 році не відновить контроль над нині окупованими територіями. Це однозначна відповідь", — сказав експерт під час чату в "Главреді".

"Думаю, що в замороженому вигляді конфлікт на Донбасі Росії цілком вигідний. На прикладах Південної Осетії і Абхазії, Придністров'я видно, що наявність таких контрольованих вогнищ є ефективним способом впливу російської сторони на країни, які перебувають у близькому колі. Тому думаю, що цей конфлікт триватиме ще до 10 років. Нам потрібно до цього готуватися і фактично морально ми вже до цього готові. Головне, щоб це не була війна на виснаження України, коли більшу частину ресурсів виділяємо на оборону, втрачаємо особовий склад, і такий процес постійної напруги не дозволяє нам відчувати себе в цілковитій безпеці", — зазначив він.

Експерт також вважає, що Україні потрібно переглянути способи ведення бойових дій.

"...якщо ми перебудуємо систему оборони і підемо ізраїльським шляхом, ми зможемо на будь-яку дію агресора відповідати настільки ефективно, що кожна наша дія буде вселяти оптимізм і дозволить говорити про те, що наша армія ефективна. Вести війну з окопів ми вже не можемо", - наголосив Згурець.