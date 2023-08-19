Атака на Чернігів. Вижили ті, хто спустився в укриття

Росія ударила по центру Чернігова, пошкодивши будівлю драмтеатру, де проходив захід українських виробників дронів. Постраждалих – понад сто, наразі відомо про сімох загиблих. Серед жертв є діти. УНІАН побував на місці трагедії

Захистив янгол-охоронець

Родина Прокофʼєвих (їх історію порятунку з окупованого Чернігова у 2022 році УНІАН розповідав) відпочивала у ресторані у центрі міста.

"Учора ми святкували мій ювілей, а сьогодні вирішили заїхати поснідати у заклад, в якому донька Женя влітку працює офіціанткою. Ми були такі піднесені і щасливі! Чоловік сказав доньці, що в неї сьогодні обов’язково буде щасливий день", – розповіла Ольга Прокофʼєва, яка працює в медичному закладі.

За словами жінки, коли вони з чоловіком вийшли з ресторану й сіли у таксі, за спиною пролунав вибух.

Відео дня

"Ми не чули якогось звуку, який би насторожив. Це була мить – у таксі вилетіли всі шибки, поряд із нами пролетіли осколки. Я обернулася і побачила тіла людей, які лежали на Красній площі", – емоційно розповідає пані Ольга.

На щастя, донька Прокоф’євих спустилася в укриття. Дівчину врятувало те, що вона в момент ракетної атаки відносила посуд. Під час вибуху Євгенія впала на підлогу, а потім спустилася в укриття, не знаючи, що з батьками. Вона зателефонувала вже з безпечного місця, а пізніше надіслала відео, що сталося зі столом, де подружжя снідало.

"Коли Женя приїхала додому, я так плакала! Обійняла її і ридала. Ми просто дивом уціліли, а поряд люди загинули. Мабуть, нас оберігав янгол-охоронець", – поділилася пані Ольга.

За словами жительки Чернігова Вікторії Сидорової, за годину до атаки вона зустрічалася зі знайомими перед драмтеатром. Ще звернула увагу, що на парковці було багато автомобілів. У момент вибуху жінка перебувала на вулиці у центрі міста. Коли почула характерний свист, то подумала, що летить повз – не вперше.

"Виявилося, що до нас. Зі мною все гаразд, але шок ще не минув. Шкода, що загинули люди", – написала вона в одній із соцмереж.

Ще одна чернігівка – Євдокія Тютюнник була зранку записана до перукаря.

"Трохи не дійшла, як бахнуло. Телефоную перукарці, а вона каже, що перукарні більше немає. Дивом уціліли", – розповіла жінка.

Чорний день для Чернігова

Субота у Чернігові починалася як звичайний вихідний та, разом з тим, святковий день. Адже 19 серпня православні святкують Преображення Господнє, або Яблучний Спас.

Чернігівці та численні гості відпочивали у середмісті: сиділи у закладах харчування, гуляли, поверталися зі служби у храмах – у центрі міста розташовані Пʼятницька й Катерининська церкви.

Як зазначив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, завдавши ракетного удару по самісінькому центру, де у цей час перебувало багато людей та дітей, Росія вчинила черговий воєнний злочин проти цивільного населення.

На обстріл міста одразу відреагував президент Володимир Зеленський: "Ось, що таке сусідство з терористичною державою, ось, проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр… Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат".

На момент підготовки матеріалу відомо, що від ракетного удару, за даними Міністерства внутрішніх справ, постраждали 136 людей, поранено 129, з яких – 15 дітей та 15 поліцейських. Також відомо про сімох загиблих, серед яких – 6-річна дівчинка, яка не вижила після значної крововтрати.

За інформацією голови Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, у лікарнях перебувають 46 людей, решта поранених повернулись додому після наданої меддопомоги та будуть лікуватись амбулаторно.

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обласний музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка, а вибуховою хвилею, осколками уражені понад 60 будинків.

Містяни і представники рятувальних служб ліквідовують наслідки удару, а до центру переливання крові вишикувалася черга охочих здати кров й допомогти постраждалим. 19-21 серпня у Чернігові оголошені днями жалоби.

Виставка дронів у драмтеатрі

Епіцентром російського ракетного удару став чернігівський драмтеатр, в якому проходила виставка дронів "Люті пташки". Після "прильоту" у соцмережах одразу зʼявилися гнівні дописи про те, що саме цей захід став підставою для терористичного акту.

Працівниця благодійного фонду Dignitas Fund, який є одним зі співорганізаторів виставки, Марія Берлінська зазначила, що вказаний захід був закритою зустріччю інженерів, військових і волонтерів на тему військових технологій для фронту. Його проведення було заздалегідь офіційно узгоджене з місцевою владою (ВЦА). Усіх учасників на вході перевіряла поліція, чергували медики.

"Анонс про захід був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам. Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для розслідування", – розповіла Берлінська.

За її словами, як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили й учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття.

"На жаль, частина людей пішли на вулицю", – констатувала вона.

Берлінська додала, що до цього, за погодженням з місцевою владою, подібні заходи проводились у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові.

Укриття врятувало життя людей

Серед тих, хто спустився в укриття, був і народний депутат України Сергій Гривко. Він розповів, що чимало людей дослухалися до поради пройти в укриття і завдяки цьому вижили. При цьому, він додав, що організованого походу дітей на виставку, як пишуть у соцмережах, не було.

Киянин Євген приїхав на захід спеціально – разом з колегами він волонтерить і закуповує дрони для військових. Чоловік залишив свій автомобіль поблизу драмтеатру і пішов прогулятися містом. Машина після прильоту ворожої ракети серйозно постраждала. А товариші, які були на виставці, на щастя, вчасно спустилися в укриття й залишилися живі.

Ще одні гості Чернігова – Володимир з другом – перебували під час ракетного удару поблизу драмтеатру. Намагалися надавати допомогу людям, запитували, чи потрібно когось направити в укриття. Але щодо розташування укриттів у центрі Чернігова ніхто не міг надати інформації чи через шок, чи через незнання.

По обіді чернігівці знову прогулюються містом. Лише вхід і проїзд на Красну площу заборонений. Чим ближче до центру, тим більше битого скла на тротуарах і проїжджій частині. Працівники закладів, жителі прилеглих будинків прибирають уламки та осколки.

На місці влучання працюють усі екстрені служби. Надається необхідна допомога, в тому числі психологічна.

Чергова атака на відносно мирне місто вкотре доводить, що під час війни в Україні немає безпечних територій, і розслаблятися та ігнорувати сигнал тривоги не варто. А проведення будь-яких масових заходів, особливо в прикордонні, навіть за умови конфіденційності, може стати ціллю для ворога. Втім, такі його дії вчергове вказують, що його цинічності та підступності не має меж.

Ірина Синельник