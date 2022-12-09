Україна атакувала два російські аеродроми за сотні кілометрів від кордону, використовуючи модифіковані безпілотники радянського часу.
Як пише Politico з посиланням на джерела, які знайомі з деталями операції, йдеться про літаки-розвідники Ту-141.
"Ключовим фактором успіху стала несподіванка. Нічого подібного Росія просто не очікувала", — сказала людина, яка працює з українським урядом.
Це атака свідчить про здібності української оборонної промисловості до інновацій, тоді як РФ змушена купувати дешеві іранські безпілотники. У виданні зазначили, що це демонструє "нові смертоносні можливості країни, яка покладається на імпортну зброю для відбиття нападу Росії".
Як відомо, Україна протягом декількох місяців запитувала у західних союзників ракети великої дальності і безпілотники, проте отримує відмову через побоювання, що ЗСУ будуть атакувати територію Росії. У виданні прогнозують, що якщо так продовжиться, то Україні доведеться продовжувати покладатися на модифіковані БПЛА.
Зазначається, що РНБО та Міноборони України відмовилися коментувати виданню атаку по аеродромах.
Вибухи на російських аеродромах: основна інформація
Як раніше повідомляв УНІАН, на російських аеродромах "Енгельс", "Дягилево" і ще одному в Курській області сталися вибухи.
Пізніше з'явилися супутникові знімки, що підтверджують"зникнення" винищувачів з цих аеродромів. Так, на аеродромі "Дягілєво" зі стоянки зникло щонайменше 9 бомбардувальників.
В українській розвідці заявили, що за все, що сталося на цих аеродромах, несе відповідальність сама ж Росія. У той же час Миноборы РФ звинуватило в атаці Україну. У Росії заявили, що використовувалися дрони радянського виробництва.