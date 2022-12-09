Зазначається, що це свідчить про здібності української оборонної промисловості до інновацій, тоді як РФ змушена купувати дешеві іранські безпілотники.

Україна атакувала два російські аеродроми за сотні кілометрів від кордону, використовуючи модифіковані безпілотники радянського часу.

Як пише Politico з посиланням на джерела, які знайомі з деталями операції, йдеться про літаки-розвідники Ту-141.

"Ключовим фактором успіху стала несподіванка. Нічого подібного Росія просто не очікувала", — сказала людина, яка працює з українським урядом.

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Це атака свідчить про здібності української оборонної промисловості до інновацій, тоді як РФ змушена купувати дешеві іранські безпілотники. У виданні зазначили, що це демонструє "нові смертоносні можливості країни, яка покладається на імпортну зброю для відбиття нападу Росії".

Як відомо, Україна протягом декількох місяців запитувала у західних союзників ракети великої дальності і безпілотники, проте отримує відмову через побоювання, що ЗСУ будуть атакувати територію Росії. У виданні прогнозують, що якщо так продовжиться, то Україні доведеться продовжувати покладатися на модифіковані БПЛА.

Зазначається, що РНБО та Міноборони України відмовилися коментувати виданню атаку по аеродромах.

Вибухи на російських аеродромах: основна інформація

Як раніше повідомляв УНІАН, на російських аеродромах "Енгельс", "Дягилево" і ще одному в Курській області сталися вибухи.

Пізніше з'явилися супутникові знімки, що підтверджують"зникнення" винищувачів з цих аеродромів. Так, на аеродромі "Дягілєво" зі стоянки зникло щонайменше 9 бомбардувальників.

В українській розвідці заявили, що за все, що сталося на цих аеродромах, несе відповідальність сама ж Росія. У той же час Миноборы РФ звинуватило в атаці Україну. У Росії заявили, що використовувалися дрони радянського виробництва.

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