Пригожин кинув "дезу" про нібито призупинення вогню біля Бахмута.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито наказав своїм головорізам призупинити ведення вогню в районі Бахмута, але пізніше заявив, що просто "пожартував".

На першому аудіо, опублікованому в мережі, Пригожин запевняє, що зробив "жест доброї волі" для нібито американської преси, яку ЗСУ запросили на передову.

"Приходить інформація, що "Цербер", командир 57-ї бригади ЗСУ, везе американських журналістів до Бахмута... Мною ухвалено рішення призупинити вогонь артилерії, щоб американські журналісти спокійно змогли відзняти Бахмут і поїхати додому... Преса - це святе", - стверджував Пригожин.

Відео дня

Потім інформацію про нібито призупинення вогню "вагнерівцями" поширили підконтрольні бойовикам Telegram-канали та ЗМІ, чим Пригожин був дуже задоволений.

Свій вчинок ватажок ПВК "Вагнер" пояснив "воєнним гумором".

"Вирішили поржати... Я зробив заяву в ЗМІ. Всі ЗМІ виходять із заголовками: "Пригожин зупинив вогонь", "Вагнера" дають можливість заїхати американським журналістам". Хлопці, це гумор такий воєнний ...Гумор, і нічого крім гумору", - пояснив терорист.

"Вагнерівці" в Україні - втрати серед бойовиків

Відомо, що десятки тисяч найманців терористичного угрупування "Вагнер" воюють або воювали в Україні у 2022-23 роках. "Кухар Путіна" Пригожина відправив всю ПВК на Донбас, але через великі втрати "вагнерівців" підкріпили регулярними військами РФ.

Станом на січень 2023 року британська розвідка налічувала до 50 тисяч "вагнерівців" в Україні, але, найімовірніше, найманців в Україні поменшало через величезні втрати, які угруповання зазнало у "м'ясних" штурмах за Бахмут.

Вас також можуть зацікавити новини: