Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито наказав своїм головорізам призупинити ведення вогню в районі Бахмута, але пізніше заявив, що просто "пожартував".
На першому аудіо, опублікованому в мережі, Пригожин запевняє, що зробив "жест доброї волі" для нібито американської преси, яку ЗСУ запросили на передову.
"Приходить інформація, що "Цербер", командир 57-ї бригади ЗСУ, везе американських журналістів до Бахмута... Мною ухвалено рішення призупинити вогонь артилерії, щоб американські журналісти спокійно змогли відзняти Бахмут і поїхати додому... Преса - це святе", - стверджував Пригожин.
Потім інформацію про нібито призупинення вогню "вагнерівцями" поширили підконтрольні бойовикам Telegram-канали та ЗМІ, чим Пригожин був дуже задоволений.
Свій вчинок ватажок ПВК "Вагнер" пояснив "воєнним гумором".
"Вирішили поржати... Я зробив заяву в ЗМІ. Всі ЗМІ виходять із заголовками: "Пригожин зупинив вогонь", "Вагнера" дають можливість заїхати американським журналістам". Хлопці, це гумор такий воєнний ...Гумор, і нічого крім гумору", - пояснив терорист.
"Вагнерівці" в Україні - втрати серед бойовиків
Відомо, що десятки тисяч найманців терористичного угрупування "Вагнер" воюють або воювали в Україні у 2022-23 роках. "Кухар Путіна" Пригожина відправив всю ПВК на Донбас, але через великі втрати "вагнерівців" підкріпили регулярними військами РФ.
Станом на січень 2023 року британська розвідка налічувала до 50 тисяч "вагнерівців" в Україні, але, найімовірніше, найманців в Україні поменшало через величезні втрати, які угруповання зазнало у "м'ясних" штурмах за Бахмут.