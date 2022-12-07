Росіяни не вирішили завдання, вони просто викинули потенціал, пояснив радник ОП.

Росія витратила свій стратегічний запас ні на що, заявив у бесіді з Марком Фейгіним радник ОП Олексій Арестович.

У Росії трохи більше 200 ракет типу X-55, X-101. Їх, за підрахунками Арестовича, вистачить на 4-5 удари у разі пусків 70 ракет, як минулого разу.

"Це сумно для них: вони не вирішили завдання, вони викинули потенціал. Всі ці розваги обійшлися їм за 10 млрд доларів. Вони викинули стратегічний запас на досягнення ледь тактичних цілей. Які цілі? Україна посиділа два дні без світла, а ви залишилися без стратегічного потенціалу одного з основних засобів нападу, які є на озброєнні Росії", – пояснив Арестович.

Радник ОП погодився, що Москва може міняти ракети, але тільки на шкоду ефективності.

"Вони можуть міняти ракети, стріляти Х-22 та інше. Але (не зможуть – ред.) інфраструктурі завдати шкоди ракетою з похибкою 600 м. Ці ж не завжди потрапляють. Потім вони будуть бити ракетами середньої дальності до 300 км, які у них висять на Су-34", – висловився він.

За словами Арестовича, у ворога є ще потенціал для завдання у принципі ударів по Україні: "Але типи ракет росіяни будуть міняти на менш ефективні. Наприклад, на протикорабельні, але у них є своя специфіка. В принципі, я думаю, буде меншим (масований удар – Ред.) і з меншою ефективністю".

"Це ідіотизм, це гірше, ніж запалювати доларами буржуйку. Виміняти стратегічний потенціал ні на що",– підсумував Арестович.

Ракетний масований удар по Україні 5 грудня

Росіяни завдали удару по низці українських міст у понеділок, 5 грудня. Українській ППО вдалося збити понад 60 ракет з випущених 70.

У зв'язку з атакою російських терористів енергетики знову ввели аварійні відключення електрики. Найбільше постраждала Одеська область: тисячі містян там залишилися без світла, води й тепла.

В "Укренерго" підтвердили, що деякі ракети окупантів влучили в об'єкти енергетики.

Масований удар збігся з загадковою атакою на російські аеродроми стратегічної авіації в Саратовській та Рязанській областях Росії. Підтверджено пошкодження літаків, які планували брати участь у масованому ударі.

Вас також можуть зацікавити новини: