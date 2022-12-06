Росіяни враховуватимуть розміщення зенітно-ракетних комплексів, вираховуючи "слабкі місця" в ППО.

Для підготовки до нового масованого ракетного удару Росії знадобиться до кількох днів.

Як повідомив під час брифінгу 6 грудня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, підготовка складається з програмування маршруту ракет і збору розвідданих різного характеру.

Також росіяни враховуватимуть розміщення зенітно-ракетних комплексів, вираховуючи "слабкі місця" в ППО.

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"Скільки часу треба, щоб підготуватися до нового удару. Мова йде не про один день, мова може йти про декілька днів. Програмується маршрут ракет, збираються розвіддані різного характеру. Так само вони збирають дані щодо розміщення наших ЗРК – де вони знаходяться, як їх обійти, слабкі місця у системі ППО. Це все узагальнюється і робляться усі ці заходи. Тоді вже вони визначають, як можуть завдавати ракетного удару", - зазначив він.

Ігнат наголосив, що масований удар по Україні 5 грудня був заздалегідь підготовлений росіянами.

"Навіть якщо вчора був цей удар масований. Зрозуміло, що це не було спонтанне рішення після якоїсь "бавовни", це готувалося заздалегідь", - зауважив спікер ВПС.

Напередодні Ігнат назвав дві причини, з яких Росія може вдарити по Україні сьогодні, 6 грудня: "По-перше, свято (День ЗСУ, — УНІАН.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали".

Ракетний масований удар по Україні 5 грудня

Росіяни завдали удару по низці українських міст у понеділок, 5 грудня. Українській ППО вдалося збити понад 60 ракет з випущених 70.

У зв'язку з атакою російських терористів енергетики знову ввели аварійні відключення електрики. Найбільше постраждала Одеська область: тисячі містян там залишилися без світла, води й тепла.

В "Укренерго" підтвердили, що деякі ракети окупантів влучили в об'єкти енергетики.

Масований удар збігся з загадковою атакою на російські аеродроми стратегічної авіації в Саратовській та Рязанській областях Росії. Підтверджено пошкодження літаків, які планували брати участь у масованому ударі.

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