Мер міста зазначив, що всі працівники ДТЕК, водоканалу та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі.

Після ракетної атаки в Одесі відсутня електроенергія, через що зупинено водопостачання, електротранспорт та роботу котелень.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у своєму відеозверненні до мешканців міста, що оприлюднено Telegram-каналом "Одеса. Офіційно". За його словами, якщо ситуація не покращиться найближчим часом, підвіз води в усі райони міста буде здійснюватися спеціалізованими машинами.

"Ворог в черговий раз здійснив удар по критичній інфраструктурі. Через відсутність електроенергії в Одесі зупинено роботу котелень КП "Теплопостачання міста Одеса". Роботу електротранспорту зупинено. В місті також відсутня вода", - сказав він.

Відео дня

Мер зазначив, що наразі в Одесі працює оперативний штаб. Всі працівники ДТЕК, Інфоксводоканалу та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі.

Труханов нагадав, що в місті є Пункти Незламності, де можна зігрітись та підзарядити гаджети. За його словами, ситуація важка, але контрольована.

Обстріл України 5 грудня

Як повідомляв УНІАН, вчора РФ здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Повідомлялося про влучання ракет в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

У НЕК "Укренерго" інфорумвали, що в усіх областях України після ракетної атаки запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Крім того, внаслідок масованої ракетної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру в Україні аварійно відключилась частина енергоблоків.

Аварійні обмеження енергопостачання будуть, поки ці енергоблоки будуть набирати потужність. На відновлення генерації потрібно 1-2 дні.

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