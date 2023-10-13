Навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних, то її "цифровий слід" є в інших українських реєстрах, зазначили в Міноборони.

Навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних, то її "цифровий слід" є в інших українських реєстрах, і держава за потреби її відслідкує, тому мобілізації уникнути не вдасться. Про це сказала заступник міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що сьогодні дуже важливо мати обмін інформацією між реєстрами. "Обмін даними між реєстрами, над чим зараз працює цифрова команда Міністерства оборони, спростить і проходження процедур в ТЦК (Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки - УНІАН)", - сказала Калмикова.

За її словами, зараз триває процес унормування питання обміну інформації між реєстрами. "Держава зможе тоді бачити кожну людину. Якщо навіть її немає в реєстрі військовозобов’язаних, то є інші реєстри, де в будь-якому разі цифровий слід є", - зазначила вона.

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Говорячи про мобілізацію, Калмикова зазначає, що це "питання ціннісне". За її словами, має бути розуміння, що Україну доведеться захищати кожному і краще прийти самому в ТЦК "і знайти той підрозділ, в якому хочеш служити і мобілізуватись саме до нього", Вона наголосила, що це "найкращий шлях"

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо сказав, що повістку військовозобов'язаному громадянину мають вручати особисто. Повістки не дозволено вручати в місцях, які визначені законом. Він зазначав, що практично їх можна вручати всюди. Це може бути і в парку, і на вулиці чи на блок-пості.

Повістки можуть вручати представники органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники підприємств і організацій, в незалежності від форм власності, представники ЖЕКів, ОСББ і в тому числі, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

При цьому він наголосив, що отримання першої повістки, не означає відправку на фронт.

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