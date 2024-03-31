Глава ГУР спростував слова експерта Юліана Рьопке.

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що Росія вперше вдарила по Україні важкою авіабомбою ОДАБ-1500. Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спростував цю інформацію.

За його словами, окупанти і раніше били цими авіабомбами.

"Я можу це (слова Рьопке про перше застосування ОДАБ-1500 - УНІАН) прямо спростувати, тому що ОДАБ-1500 використовували вже не раз і на лінії фронту, і коли була активна частина операції РДК і ЛСР - там також ОДАБ використовували", - заявив головний розвідник в ефірі телемарафону.

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Буданов підкреслив, що в цьому немає нічого нового.

Росія вдарила ОДАБ-1500 по Сумській області - що відомо

28 березня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що окупанти вперше застосували бомби ОДАБ-1500 по Великій Писарівці. За його словами, це перше верифіковане застосування настільки потужної бомби по Сумській області.

30 березня експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке підтвердив застосування росіянам цієї важкої бомби по населеному пункту на території України. Після удару такої бомби в небо здійнялася хмара диму заввишки в 1 км. За його словами, це "нове дно у війні Росії проти українських міст".

Довідка УНІАН. ОДАБ-1500 - це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до цілі випускає горючу суміш у вигляді аерозолю і запалює його - відбувається об'ємний вибух.

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