З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "відправили до пекла" вже 105 250 окупантів.

В Україні ліквідовано командира мотострілецької бригади полковника Марата Гаджибалаєва, повідомив в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

На батьківщині Гаджибалаєва засудили до 4 років колонії за отримання хабара і підписання фіктивних товарних накладних про неіснуючі обсяги прийнятого твердого палива.

У 2015-му полковник отримав хабар від підлеглого в розмірі 80 тисяч рублів.

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Як пишуть російські ЗМІ, цим Гаджибалаєв завдав збитків міністерству оборони РФ у розмірі 1,6 млн рублів.

Пізніше суд дав йому 4 роки виправної колонії загального режиму з правом обіймати посади строком на 2 роки.

Втрати Росії у війні з Україною – актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "відправили до пекла" вже 105 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Найбільший "врожай" українські бійці зібрали на Лиманському і Бахмутському напрямках.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, до лютого 2023 року ресурс часткової мобілізації РФ себе повністю вичерпає.

Крім того, внаслідок удару українських військ по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовано десятки окупантів.

Станом на 29 грудня лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями. Також зауважується, що в районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів.

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