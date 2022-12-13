Кудрін приєднався до окупаційних сил ще в 2014 році – очолив терористів, які напряму підпорядковувалися російській розвідці.

У боях ЗСУ ліквідували підполковника ЗС РФ, командира батальйону Дениса Кудріна (позивний – "Хуліган") з Бєлгородської області, який воював проти України з 2014 року, повідомляє офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

На сайт "Миротворець" росіянина внесено як воєнного злочинця та мародера. Вказується, що заради жарту і покарання "Хуліган" неодноразово зливав у відкритий доступ дані своїх же підлеглих.

Кудрін приєднався до окупаційних сил ще в 2014 році – очолив терористів, які напряму підпорядковувалися російській розвідці.

Відео дня

За його наказом загарбники неодноразово обстрілювали житлові райони Луганської області. Разом з іншими окупантами Кудрін брав участь у катуваннях і вбивствах українських військових.

Кудріна було викрито на фактах мародерства – "віджимав" автомобілі у українців на окупованих територіях та торгував краденим.

Мав орден за "взяття" Дебальцеве у 2015 році. Проти Кудріна в Україні відкрито кримінальне провадження.

Втрати росіян у війні з Україною

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

За словами речника Східного угруповання ЗСУ полковника Сергія Череватого, на сході росіяни починають відчувати дефіцит запасів боєприпасів 122 і 152 мм.

За підрахунком військового експерта Івана Киричевського, ЗСУ вже знищили 100% від довоєнної кількості танків армії РФ, тобто 2940 танків. Армія РФ уже також втратила майже 6 тисяч бронемашин, вибито 45% від довоєнної кількості.

У боях проти ЗСУ ворог втратив і понад 2700 артсистем та РСЗВ, або 48% від довоєнної кількості.

Вас також можуть зацікавити новини: