Судячи з усього, "кулеметник" був з "частково мобілізованих". Вже 13 листопада ЗСУ його "зажмурили".

В Україні ліквідовано 44-річного російського кулеметника Миколу Рудакова з "частково мобілізованих". Ще зі школи Рудаков займався автомобілями, був учасником і призером кількох змагань.

Як пише співзасновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, Рудаков проходив строкову службу з 1996 по 1988 роки у підрозділі військової розвідки.

Судячи з усього, "кулеметник" був з "частково мобілізованих". Вже 13 листопада ЗСУ його "зажмурили".

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У мережі Рудаков публікував фото результатів змагань, на яких він разом з іншими гонщиками позує з нагородами на тлі білої "Лади". Саме ця марка машин - дуже популярна покупка у родичів ліквідованих росіян, які отримали компенсації від держави.

Війна в Україні - втрати Росії в боях з ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

В результаті удару українських військ по ворожому аеродрому у районі Каховки на Херсонщині ліквідовано 150 російських військових, ще 50 - поранено.

20 грудня генеральний штаб підтвердив розгром пункту постійної дисклокації РФ в Херсонській області.

Згідно з прогнозами західних аналітиків, до початку 2023 року Росія може повністю витратити справні запаси боєприпасів, якщо не вдасться до допомоги іноземних постачальників або до старих запасів.

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