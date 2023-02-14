Американські чиновники все ясніше заявляють українській стороні, що у війні настає вирішальний момент, зазначили журналісти.

Чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що критичний момент у війні України з Росією настане навесні 2023 року, коли очікується наступ російських загарбників, а українські сили підуть у контрнаступ, щоб повернути під контроль захоплені території.

Американські чиновники все ясніше заявляють владі нашої держави, що у повномасштабній війні настає вирішальний момент, і українська армія має домогтися якомога більших успіхів під час боїв, поки отримує багато допомоги від держав Заходу, пише американська газета The Washington Post.

За даними видання, адміністрація лідера Штатів також працює з Конгресом над схваленням ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги Україні. Очікується, що про чергову допомогу Києву оголосять наступного тижня.

Відео дня

Війна в Україні з Росією та допомога нашій державі від США - що треба знати

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що у війні з РФ вирішальним часом буде весна та початок літа, оскільки на цей час запланований новий великий наступ російських загарбників.

З початку війни США активно допомагають Києву, вже виділено кілька пакетів допомоги. У Білому домі натякнули, що Джо Байден у Польщі оголосить про виділення нової допомоги України.

Вас також можуть зацікавити новини: