Міжнародні союзники продовжать підтримувати України, аби вона могла захищатися.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін переконаний, що у війні настав критичний момент, але Росія прорахувалася, що протримається довше України на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-4"), яке проходить у віртуальному форматі.

Остін заявив, що Контактна група продовжує свою роботу, тому що усі розуміють, з якою серйозною загрозою досі стикається Україна.

"Але також треба пам'ятати, що Путін постійно переоцінював військову потужність Росії. І він постійно переоцінював силу вільних людей, які воюють заради захисту їхньої Батьківщини, і волю міжнародної спільноти виступати на їхньому боці", - наголосив Остін.

Міністр оборони США додав, що оскільки й надалі лютують бойові дії в Україні, Контактна група продовжить шукати новаторські способи з метою збереження довготермінової підтримки мужніх чоловіків і жінок Збройних сил України. "І ми будемо налаштовувати нашу допомогу таким чином, аби забезпечити Україну технологіями, боєприпасами і величезною вогневою міццю для самозахисту", - заявив Остін.

"Ви знаєте, це критична фаза конфлікту. І тому наша колективна допомога для України життєво необхідна і термінова. Росія думає, що зможе протриматися довше України - і протриматися довше нас. Але це лише остання помилка із серії прорахунків Росії. Ми виступаємо у єдності у нашій підтримці. Ми виступаємо твердо у нашому зобов'язанні", - додав Остін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Остін заявив, що США передадуть Україні ще 4 ракетні артилерійські системи HIMARS.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна потребує щонайменше 100 ракетних артилерійських систем HIMARS та M270 для ефективної контратаки і перелому у війні.

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