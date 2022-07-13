Його можуть призначити главою Адміністрації президента РФ.

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може незабаром зайняти пост глави Адміністрації президента РФ. Водночас не виключається, що Рогозін може стати помічником Путіна. У цьому випадку його також можуть зробити кремлівським куратором по Донбасу.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Путін давно любить Рогозіна і навіть готовий йому дати віце-прем'єрську посаду.

Що відомо про Дмитра Рогозіна

Кар'єра Рогозіна в політиці почалася ще в 1980-х роках. До розпаду СРСР він працював у міжнародних представництвах, а після - двічі був депутатом Держдуми. У 2008 році Рогозін став представника Росії при НАТО, а також працював в уряді. З 2018 року Путін призначив його главою "Роскосмосу".

Рогозін неодноразово "відрізнявся" своїми "патріотичними" виразами через що, за даними ЗМІ, і подобається главі Кремля. Так, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він неодноразово погрожував ядерною зброєю.

Нагадаємо, раніше Рогозін вибухнув ядерними погрозами на адресу НАТО.

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