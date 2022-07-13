Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може незабаром зайняти пост глави Адміністрації президента РФ. Водночас не виключається, що Рогозін може стати помічником Путіна. У цьому випадку його також можуть зробити кремлівським куратором по Донбасу.
Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, Путін давно любить Рогозіна і навіть готовий йому дати віце-прем'єрську посаду.
Що відомо про Дмитра Рогозіна
Кар'єра Рогозіна в політиці почалася ще в 1980-х роках. До розпаду СРСР він працював у міжнародних представництвах, а після - двічі був депутатом Держдуми. У 2008 році Рогозін став представника Росії при НАТО, а також працював в уряді. З 2018 року Путін призначив його главою "Роскосмосу".
Рогозін неодноразово "відрізнявся" своїми "патріотичними" виразами через що, за даними ЗМІ, і подобається главі Кремля. Так, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він неодноразово погрожував ядерною зброєю.
Нагадаємо, раніше Рогозін вибухнув ядерними погрозами на адресу НАТО.
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