Кремль підтвердив, що для Рогозіна готують іншу посаду.

Президент Росії Володимир Путін своїм указом звільнив Дмитра Рогозіна з посади гендиректора держкорпорації "Роскосмос".

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

"Звільнити Рогозіна Дмитра Олеговича з посади генерального директора Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос". Цей указ набирає чинності з дня його підписання", - йдеться в тексті указу.

Путін призначив на цю посаду Юрія Борисова, колишнього віце-прем'єра з оборонної промисловості.

Як повідомив у коментарі російському пропагандистському агенству "РИА Новости" прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, для Рогозіна готують іншу посаду.

"Рогозін з часом буде працевлаштований, у нього буде нова робота, Кремль про це своєчасно повідомить", - сказав Пєсков.

Раніше видання "Медуза" з посиланням на джерела повідомляло, що Рогозін може незабаром обійняти посаду голови Адміністрації президента РФ. Водночас не виключали, що Рогозіна можуть зробити помічником Путіна, і він стане кремлівським куратором по Донбасу. За словами співрозмовників видання, Путін давно любить Рогозіна і навіть готовий йому дати посаду віце-прем'єра.

Нагадаємо, Рогозін неодноразово "відрізнявся" своїми "патріотичними" висловлюваннями. Зокрема, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він неодноразово погрожував ядерною зброєю.

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