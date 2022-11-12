За словами репортера, люди раді деокупації міста, а над адміністративними будівлями вже розвішені державні прапори.

Міжнародний кореспондент британського видання Sky News Алекс Россі побував у центрі звільненого Херсона. Він побачив у місті щасливих жителів, які висловлювали щирі емоції радості, а також багато українських прапорів.

Відео з репортажем опублікували на офіційному акаунті Sky News в Twitter. У трихвилинному ролику Россі показав, що українські прапори вже розмістили на адміністративних будівлях в обласному центрі. Журналіст також встиг поспілкуватися з місцевими жителями. За словами репортера, вони "дуже емоційні".

"У вас повинно бути щось, заради чого ви живете, і це був момент, заради якого варто було жити", — розповів один з українців у Херсоні.

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Россі зазначив, що звільнення міста — важливий момент для нашої держави. Тепер місцеві громадяни можуть співати державний гімн, не боячись за власні життя.

"Військові тут налагоджують інтернет-сервіс, щоб вони могли зв'язатися зі своїми близькими. Вперше за дев'ять місяців окупації вони можуть повідомити людям, що у них все добре. Ми також чуємо багато історій про людей, які не знають, де знаходяться їхні друзі і родичі", — розповів журналіст, коментуючи установку супутникових терміналів Starlink. Станції дозволили людям безперешкодно зв'язатися з близькими.

Звільнення Херсона: основна інформація

Про втечу рашистів з правого берега Дніпра в Херсонській області було оголошено 9 листопада. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач окупаційним військом в Україні Сергій Суровікін заявив, що через логістичні проблеми утримувати цю територію "недоцільно".

Увечері 11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. У своєму виступі він натякнув, що аналогічний сценарій повториться в Криму.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, саме ВСУ змусили тікати ворога на лівий берег Дніпра. Їх відступ — це не якийсь там "жест доброї волі".

Під час відступу окупанти підривали власні танки. Однак багато техніки було кинуто, включаючи танки, артилерію і бронемашини. Біля Каховської ГЕС її залишали цілими колонами з заправленими бензовозами.

У британській розвідці вважають, що втеча з Херсона підтверджує наявність проблем в російській армії.

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