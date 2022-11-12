Очевидно, росіяни не хотіли залишати трофеї українським воїнам.

Російські десантники 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії підривали власну несправну техніку, відступаючи з Херсона.

Український журналіст Юрій Бутусов назвав це "секретом швидкого відступу з Херсона" та показав відео з місця подій.

У несправну броньовану техніку росіяни закладали вибухівку та ліквідовували її повністю. На кадрах видно, як загарбники знищують два власних танки. Втім, в Міноборони РФ репортували, що втрат серед техніки немає, нібито евакуювали навіть несправне озброєння, яке вже почали ремонтувати.

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Звільнення Херсона

11 листопада український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Також деокуповано правий берег Херсонської області.

За даними командування, всього станом на 11 листопада ЗСУ звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України. На деяких ділянках тривають пошуки російських військових, що розбіглися.

Секретар РНБО Олексій Данілов на тлі спроб Росії почати переговори заявив, що Україна не має наміру "заморожувати війну".

У Росії виведення військ з Херсона пояснили "маневрами" з метою зберегти боєздатність підрозділів і закріпитися на кращих позиціях. Протягом кількох місяців ЗСУ "кошмарили" окупантів на правобережжі, пошкоджуючи логістичні шляхи ЗС РФ.

У США звільнення Херсона назвали "видатною перемогою України". Як зазначив радник Білого дому Джейк Салліван, ця перемога має ширше стратегічне значення, оскільки зменшилась довгострокова загроза для Одеси та узбережжя Чорного моря.

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