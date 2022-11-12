Відступ російських окупаційних військ з Херсону є публічним визнанням труднощів, з якими вони зіткнулися на західному березі Дніпра.
Як йдеться у свіжому звіті британської розвідки, Херсон був єдиним обласним центром, захопленим росіянами з лютого, тому теперішній відхід завдає значної репутаційної шкоди… "Цілком ймовірно, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку Дніпро до оборонних позицій на східному березі", - йдеться у звіті.
При цьому у британській розвідці припустили, що існує реальна ймовірність того, що російська військова техніка та особовий склад, одягнений в цивільне, виїхали з міста разом із заявленими 80 тис. евакуйованих цивільних осіб протягом останніх тижнів перед виходом з обласного центру.
"Завершення виходу відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли колаборанти у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - зазначається у повідомленні. Аналітики припустили, що ймовірно, у рамках цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.
Звільнення Херсона
9 листопада Росія оголосила, що відступає з західного берега Дніпра. Виведення військ з Херсона пояснили "маневрами" з метою зберегти боєздатність підрозділів і закріпитися на кращих позиціях. Протягом кількох місяців ЗСУ "кошмарили" окупантів на правобережжі, пошкоджуючи логістичні шляхи ЗС РФ.
11 листопада український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона і правого берега Херсонської області.
Станом на 11 листопада ЗСУ звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України. На деяких ділянках тривають пошуки російських військових, що розбіглися.