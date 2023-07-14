На Мелітопольському напрямку за минулий тиждень ЗСУ просунулись на 1,7 км. та продовжують вести наступальні дії.

Підрозділи Нацгвардії готують плацдарм для розширення наступу на Авдіївському напрямку.

Як повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович, на цьому напрямку противник атакує, однак втрат позицій за минулий тиждень нацгвардійці не допустили, передає Military Media Center.

Також, підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для продовження та розширення своїх наступальних дій.

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Крім цього, за словами Уршаловича, ЗСУ на Мелітопольському напрямку за минулий тиждень просунулись на 1,7 км. Він додав, що на цьому напрямку підрозділи 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" у взаємодії з підрозділами ЗСУ продовжують вести наступальні дії.

Військовий підкреслив, що українські підрозділи просуваються в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу.

Війна в Україні: новини

З початку літа українські військові ведуть контрнаступ. У Генштабі звітують про досягнення успіхів і звільнення територій від російських окупантів. Проте деякі західні політики та експерти вказують, що просування ЗСУ йде повільно. Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зауважив, що протягом останніх місяців окупанти добре окопалися.

Він додав, що контрнаступ ЗСУ, враховуючи небажання Заходу надавати Україні далекобійні ракети і винищувачі, йде дуже добре.

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