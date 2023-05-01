Також окупанти викопали сотні кілометрів траншей у РФ, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

З літа 2022 року Росія побудувала одну з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд у світі за багато десятиліть.

Як повідомляє британська розвідка, ці споруди розташовані не тільки поблизу нинішньої лінії фронту, але й у тилу тимчасово контрольованих РФ територій.

Судячи з супутникових знімків, РФ докладає особливих зусиль для зміцнення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з ешелонованою оборонною смугою біля села Медведівка.

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Також окупанти викопали сотні кілометрів траншей у РФ, зокрема у Бєлгородській та Курській областях. Судячи з усього, відзначають аналітики, РФ боїться, що ЗСУ можуть домогтися великого прориву під час контрнаступу.

"Тим не менш, деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами і цивільними лідерами в спробі просувати офіційну версію про те, що Росії "загрожують" Україна і НАТО", - відзначають в Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ - РФ готується захищатися

Україна посилено готується до масштабних військових операцій, накопичуючи західну зброю і тренуючи українських військових на полігонах за кордоном.

Водночас президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що ЗСУ змушені були відкласти початок контрнаступу через не завжди перевірені чутки про наміри просування ЗСУ, що заважають командуванню. Крім того, українські бійці також очікують нових пакетів військової допомоги від США і союзників.

Водночас РФ загрузла в боях за Бахмут і Мар'їнку і веде оборону на півдні України. Наприклад, п'ять днів тому в інтернет просочилися супутникові кадри мережі окопів уздовж лівого берега Дніпра.

Відомо, що мережа проходить через окуповані частини Запорізької області. Це наштовхує на думку, що головним страхом РФ залишається загроза позбавлення окупантів "сухопутного коридору" до Криму.

У ЗСУ тоді зазначили, що "мега-окоп" буде останньою "перемогою" для росіян.

Українські та західні аналітики неодноразово наполягали, що перерізання "коридору" буде початком до звільнення Криму.

CNN, у свою чергу, писав про неготовність Росії до контрнаступу ЗСУ. Визнання масштабів окопів росіян не обов'язково є компліментом в 2023 році, підкреслювали журналісти.

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