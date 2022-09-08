Засідання відбудеться під егідою Контактної групи з питань оборони України для обговорення шляхів збільшення обсягів поставок озброєння української армії у майбутньому.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін оголосив про проведення найближчими тижнями спеціального засідання за участі виробників озброєння для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке відбулось на авіабазі у Німеччині.

Міністр оборони США подякував Польщі, Чехії та Словаччині за активізацію роботи промислових підприємств з метою задоволення оборонних потреб України.

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"Цілодобові зусилля з виробництва нових озброєнь є ключовими для успіху України. І ми будемо рухатися ще швидше і чинити тиск ще сильніше", - заявив Остін.

За його словами, у наступні декілька тижнів у координації з НАТО Сполучені Штати проведуть спеціальне засідання під егідою Контактної групи за участі керівників оборонних підприємств.

Міллі додав, що керівники підприємств зможуть обговорити, як краще у майбутньому озброїти Збройні сили України.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

Про звільнення понад 20 населених пунктів на Харківщині прозвітували й у Генштабі. За офіційною інформацією, українські захисники "вклинились в оборону" противника вглиб на 50 км.

На Слов’янському напрямку деокуповано село Озерне, на Краматорському ЗСУ покращили тактичне становище – просунулися углиб на 2 км.

Всього нашими військами звільнено 700 квадратних кілометрів.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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