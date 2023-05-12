В українській розвідці зазначають, що Шойгу, Герасимов і Пригожин розуміють, що в геополітичному плані та стратегічно Росія уже програла.

Гучні публічні конфлікти між ватажками сил окупантів свідчать про те, що в Росії почали визначати винного в поразці.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у телеефірі "FreeДом".

"Спектакль не тільки з боку Пригожина, ми бачимо як спікери різних "веж" Кремля і жителі цих "веж" між собою вже включаються у взаємні звинувачення... За три дні повинні були взяти Київ, жодної офіційно оголошеної та озвученої мети так званої спецоперації, а насправді ганебної і агресивної війни, не вдалося досягти... Окупувати український Донбас до 31 березня - не вийшло, взяти Бахмут до 9 травня - досі беруть, і багато інших речей. Звичайно вже починають виправдовуватися, шукати хто в цьому винен", - сказав Юсов.

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За його словами, і міністр оборони РФ Сергій Шойгу, і начальник Генштабу російської Валерій Герасимов, і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розуміють, що в геополітичному плані та стратегічно Росія уже програла.

"З міфу про наддержаву, з міфу про "другу армію світу", увесь світ побачив реальність про відсталу країну, економіку та армію мародерів. І сьогоднішні публічні конфлікти між ними свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу поразку, оскільки ніхто з цієї трійці не бажає бути відповідальним", - зазначив Юсов.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Міноборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просунулися в районі Бахмута на 2 км. Щоб виправдатися, російська пропаганда вигадує перемоги та складає фейки про українське військове командування.

У свою чергу, офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що підрозділи ЗС РФ "перегрупувалися" під Бахмутом, нібито зайнявши більш вигідний рубіж "із урахуванням умов Берховського водосховища" поблизу Бахмута.

А за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ЗСУ можуть завершити війну до початку зими в разі вдалого контрнаступу. Він також не виключив, що контрнаступів може бути кілька.

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