За словами секретаря РНБО, контрнаступ ЗСУ може дозволити завершити рік без присутності ворога в Україні.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов не виключив, що ЗСУ можуть завершити війну до початку зими в разі вдалого контрнаступу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Report, коментуючи зустрічне питання журналіста про те, що ЗСУ активніші навесні та влітку, а не в зимовий період: "До зими ми хочемо повністю завершити війну", - сказав Данілов.

Також чиновник не виключив, що контрнаступів може бути декілька. Адже мета ЗСУ - звільнити всі території України, що може потребувати більше часу та кількох спецоперацій.

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"Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно", - вважає він.

Данілов зазначив, що не треба зайвий раз пророчити, коли саме почнеться контрнаступ: це може статися за кілька днів, тижнів або місяців. А точніше, у влучний для ЗСУ час, з урахуванням всіх факторів: "Не раніше і не пізніше, а точно вчасно", - сказав він.

Захід готовий до кількох контрнаступів ЗСУ

Нагадаємо, що раніше думку щодо потреби у кількох контрнаступах висловив глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, все залежатиме від успіху ЗСУ.

З цією тезою також погоджується військовий експерт Олег Жданов. На його думку, Захід не готовий програти лідеру РФ Володимиру Путіну цю війну, адже в разі мінімального успіху він почне "викручувати руки" партнерам України та вимагати для себе преференцій. Тому як партнери, так і Україна готові боротися до "перемоги".

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