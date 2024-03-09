За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, на цьому напрямку будується така "фортеця", через яку окупанти точно не зможуть пройти.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що на Запоріжжі фортифікаційні споруди будують вночі, адже окупанти намагаються перешкодити діям ЗСУ. Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Все будується за новими технологіями і по оновленій проектній документації, яка видана Міністерством оборони України. Всі строки, які ставлять перед нами військові, будуть виконані", - зазначив Федоров.

За його словами, фахівці намагаються вдосконалювати оборонні споруди для того, щоб українським захисникам було не лише безпечно, а й комфортно перебувати там під час виконання своїх бойових завдань.

Очільник Запорізької ОВА також наголосив, що в Міноборони України працює генеральна інспекція, яка контролює якість військового будівництва таких споруд, а також є бригадний контроль з боку військовослужбовців.

"Всі роботи також під прицілом силових структур, щоб всі роботи були виконані досконало", - запевнив посадовець.

Водночас безпекова ситуація в регіоні не дозволяє на повну потужність виконувати такі роботи.

"В Запорізькій області ворог лише за останню добу більш ніж 200 разів завдавав удари саме по фронтових територіях, тож коли ми говоримо про безпеку, то багато робіт виконуються вночі, тому що це більш безпечно і тоді для ворога складніше вразити нашу техніку. Тому звичайно ворог намагається заважати та зробити все, щоб ми не будували, тому що для нього це буде така фортеця, яку він точно не зможе пройти", - зауважив Федоров.

Він додав, що Кабінет міністрів за дорученням президента станом на сьогодні виділив рекордну суму на будівництво фортифікацій. Щодо техніки, яка потрібна для таких робіт, то дефіциту в ній немає.

"В Запорізькій області - це 1,3 млрд грн, які виділили на будівництво різними замовниками. Що стосується людей, дійсно, в цьому є проблема, але сьогодні нам, згідно з тим графіком, за яким ми будуємо, вдалося знайти відповідну кількість працівників", - підкреслив посадовець.

Ситуація на фронті: останні новини

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що РФ в рази збільшила кількість атак на Запорізькому напрямку. За його словами, окупанти посилили свій тиск в районі Роботиного.

"Гарячим напрямком у нашій зоні відповідальності стає Оріхівський, там де ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Якщо раніше там було взагалі 0 атак ворога, інколи від 1 до 5 штурмових дій, то протягом минулої доби тут зафіксовано 16 атак противника неподалік Вербового та Роботиного", - зазначив він.

Також ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що ЗСУ поки не готові до контрнаступу, адже для початку їм треба оборонятися від атак армії РФ, в той час фортифікаційні споруди ще не готові.

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