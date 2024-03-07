За словами Дмитра Лиховія, протягом доби на Таврійському напрямку втрати РФ склали майже 400 осіб.

Російські війська посили тиск в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Гарячим напрямком у нашій зоні відповідальності стає Оріхівський, там де ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Якщо раніше там було взагалі 0 атак ворога, інколи від 1 до 5 штурмових дій, то протягом минулої доби тут зафіксовано 16 атак противника неподалік Вербового та Роботиного", – розповів Лиховій.

Речник також додав, що оперативна ситуація на всьому Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою.

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"Можна сказати, що ситуація стабілізується. Переважна кількість зіткнень за минулу добу (по всій лінії фронту, – УНІАН) припадає саме на операційну зону відповідальності ОСУВ "Таврія". За вчора противник тут провів 57 бойових зіткнень. Крім того, РФ вчинили майже 900 артобстрілів, 3 ракетні удари і 127 ударів дронами-камікадзе", – каже Лиховій.

За його словами, протягом минулої доби загальні втрати ворога склали 389 осіб, 54 одиниці техніки, з них зокрема і 2 танки, 10 БМП та 19 артсистем. Крім того, Сили оборони знищили три склади ворога.

"Ворог завдав 24 авіаудари, їх кількість зменшується на тлі збиття російських літаків. Керовані авіабомби падають менше і підтримка російському сухопутному наступу з повітря надається менша", – зазначив речник ОСУВ "Таврія".

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