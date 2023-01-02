Домрезе очікує, що вже до літа між нашою країною і Росією може наступити перемир'я.

Колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе вважає, що у період між лютим і травнем 2022 року у війні Росії проти України настане певний застій, коли обидві сторони усвідомлюють безглуздість подальших бойових дій.

А вже на початку літа обидві сторони укладуть перемир'я про припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Berliner Zeitung.

При цьому екс-генерал зазначив, що навіть при такому розкладі це не означає мир на тривалий час.

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Перемир'я означає: "ми припиняємо стріляти". Переговори, найімовірніше, затягнуться надовго, крім того, потрібен посередник: можливо, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Туреччини Ердоган або прем'єр-міністр Індії Моді – хоча їхньої участі ніхто не нав'язує – зазначив Домрезе.

На його думку, досягнення рішення можливе лише за умови, якщо воно буде прийнятним для обох сторін. Одним з таких компромісів генерал вважає "відмову Зеленського від вимоги негайної реінтеграції Криму та інших окупованих Росією територій".

Чи закінчиться війна в Україні у 2023 році: прогнози експертів

Як повідомляв УНІАН, на думку керівника ГУР генерал-майора Кирила Буданова, бої в Україні повинні закінчитися до літа наступного року.

На початку листопада Буданов підкреслював, що настає вирішальний період війни в Україні.

Водночас, за прогнозом британської газети Financial Times, війна проти РФ триватиме весь наступний рік, оскільки жодна зі сторін повномасштабного конфлікту не захоче його заморожування.

Генсек НАТО Єнс Столтенбер також вважає, що РФ не має наміру відмовлятися від своєї головної мети – встановлення контролю над Україною –і готується до тривалої війни з можливою спробою нового наступу.

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