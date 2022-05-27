Починаючи з осені українці зможуть чинити більший опір.

Колишній генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе очікує подальшого просування російської армії на Донбасі.

Домрезе сказав MDR AKTUELL, що російські збройні сили перевершують українські за дальністю дії та чисельністю. Українці могли в кращому випадку затримати наступ, але не зупинити його.

"Їм доведеться відступити, щоб їхні солдати вижили", - зазначив військовий у відставці.

Однак, починаючи з осені українці зможуть чинити більший опір, вважає Домрезе.

За його прогнозами, приблизно через півроку в країні з'явиться набагато більше західних систем озброєння, а українські солдати будуть набагато краще навчені поводження з ними.

Доти ЗСУ все одно доведеться приймати на себе важкі удари, хоча час грає на руку Україні, "якщо вона протримається", вважає Домрезе.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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