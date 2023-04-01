Він назвав "дуже складним військовим завданням" наміри України вигнати всіх окупантів з української землі у 2023 році.

Україна навряд чи витіснить усі російські війська зі своєї території у 2023 році, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі в інтерв'ю виданню Defense One.

"Я не думаю, що це буде зроблено найближчим часом цього року", - відповіла Міллі.

Він назвав "дуже складним військовим завданням" наміри України вигнати усіх окупантів з української землі в ході весняного контрнаступу.

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"Я не кажу, що це неможливо зробити. Я просто кажу, що це дуже складне завдання. Але це їхня мета. Вони, безумовно, мають на це право, це їхня країна. І вони тут на моральній висоті", - зазначив Міллі.

У листопаді Міллі заявляв, що ймовірність того, що Україна збирається повернути собі Крим і вигнати всі російські війська "найближчим часом, невелика". Його коментар викликав чутки про те, що Сполучені Штати чинять тиск на Зеленського з метою переговорів про територіальні поступки з Росією.

Крім того, Міллі також заявив, що Росія "зазнала невдачі" у стратегічному і оперативному плані, "а тепер вони зазнають невдачі і в тактичному плані". Це відбулося після його свідчень у Комітеті палати Збройних сил про те, що російські війська "зазнають бійні" від українських військ, частково через погану підготовку і тактику "людської хвилі".

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Як писав раніше Politico, Захід посилено готує Україну до весняного контрнаступу, в тому числі важким озброєнням. 31 березня стало відомо про наміри США оголосити новий пакет допомоги безпеці Україні на 2,6 млрд доларів у понеділок. У списку будуть різні типи боєприпасів, в тому числі танкові.

За словами президента Чехії Петра Павла, Україна матиме лише одну спробу контрнаступу, оскільки на більше у Заходу не вистачить ресурсів.

Зараз же ЗСУ зв'язали весь наступальний потенціал росіян на Донбасі, в тому числі на Бахмутському напрямку.

Однак, нагадав генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко, перед початком контрнаступу українські сили повинні виконати "домашнє завдання" - вимотати противника і змусити його перейти до оборони. "Ці завдання поки ще не виконані", - сказав Романенко.

Разом з тим міністр оборони Олексій Резніков допустив, що українська армія може піти в контрнаступ ближче до літа. Збройні Сили України підуть в атаку на кількох напрямках.

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