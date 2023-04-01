США розглядають варіанти поставок Україні зброї великої дальності замість ATACMS, що дозволить ЗСУ збільшити радіус дії на полі бою, сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі в інтерв'ю виданню Defense One.
За словами високопоставленого генерала, у США відносно мало ATACMS і американські збройні сили повинні підтримувати запаси таких важливих озброєнь. Але є й інші системи, які можуть дати такий же результат: "Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити, і у британців є парочка систем".
За словами Міллі, війна в Україні виявила "неймовірні темпи споживання звичайних боєприпасів", і зараз США переглядають оцінки потреби в них на випадок великої війни.
На сьогодні у США достатньо боєприпасів, але ОПК буде працювати над розширенням своїх потужностей протягом декількох років, додав генерал. "Якщо ви берете участь в серйозній війні між великими державами, не треба недооцінювати кількість боєприпасів, яке вам знадобиться", - сказав Міллі.
Далекобійні ракети ATACMS для України - навіщо вони Україні
Генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці, екс-командувач військами США в Європі Бен Годжес вважає, що Україні слід передати ракети ATACMS до вже наявних на озброєнні ЗСУ HIMARS. Дані ракети необхідні, в тому числі, для звільнення Криму, аргументував військовий. Однак Годжес не виключав, що Україна може отримати схожу зброю:
"О'кей, F-16, ATACMS, Grey Eagle drones, Ground Launch Small Diameter Bombs, Storm Shadow і ряд інших видів озброєння. Назва системи взагалі не має значення. Має значення той ефект, який ви хочете мати. Простими словами, ви повинні визначитися, які можливості (не системи, а саме можливості!), потрібні для того, щоб ізолювати Крим, щоб росіяни не змогли відновити Керченський міст або так званий сухопутний міст з Маріуполя через Мелітополь до Криму", - сказав Годжес.
Разом з тим США вже рік чинять опір щодо передачі Україні ракети потужністю до 300 км через острах ескалації конфлікту, хоча ті ж HIMARS зіграли ключову роль у звільненні південного правобережжя у листопаді 2022 року.