За словами високопоставленого генерала, у США відносно мало ATACMS.

США розглядають варіанти поставок Україні зброї великої дальності замість ATACMS, що дозволить ЗСУ збільшити радіус дії на полі бою, сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі в інтерв'ю виданню Defense One.

За словами високопоставленого генерала, у США відносно мало ATACMS і американські збройні сили повинні підтримувати запаси таких важливих озброєнь. Але є й інші системи, які можуть дати такий же результат: "Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити, і у британців є парочка систем".

За словами Міллі, війна в Україні виявила "неймовірні темпи споживання звичайних боєприпасів", і зараз США переглядають оцінки потреби в них на випадок великої війни.

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На сьогодні у США достатньо боєприпасів, але ОПК буде працювати над розширенням своїх потужностей протягом декількох років, додав генерал. "Якщо ви берете участь в серйозній війні між великими державами, не треба недооцінювати кількість боєприпасів, яке вам знадобиться", - сказав Міллі.

Далекобійні ракети ATACMS для України - навіщо вони Україні

Генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці, екс-командувач військами США в Європі Бен Годжес вважає, що Україні слід передати ракети ATACMS до вже наявних на озброєнні ЗСУ HIMARS. Дані ракети необхідні, в тому числі, для звільнення Криму, аргументував військовий. Однак Годжес не виключав, що Україна може отримати схожу зброю:

"О'кей, F-16, ATACMS, Grey Eagle drones, Ground Launch Small Diameter Bombs, Storm Shadow і ряд інших видів озброєння. Назва системи взагалі не має значення. Має значення той ефект, який ви хочете мати. Простими словами, ви повинні визначитися, які можливості (не системи, а саме можливості!), потрібні для того, щоб ізолювати Крим, щоб росіяни не змогли відновити Керченський міст або так званий сухопутний міст з Маріуполя через Мелітополь до Криму", - сказав Годжес.

Разом з тим США вже рік чинять опір щодо передачі Україні ракети потужністю до 300 км через острах ескалації конфлікту, хоча ті ж HIMARS зіграли ключову роль у звільненні південного правобережжя у листопаді 2022 року.

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