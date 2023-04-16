Якщо українська атака буде потужною і швидкою і зможе зайти в тил до росіян, то фронт посиплеться, вважають аналітики.

Бойові дії в ході українського контрнаступу, найімовірніше, будуть важкими, пише Financial Times, посилаючись на прогнози військових чиновників і аналітиків.

Всі рішення ЗСУ повинні бути скоординовані. Завдання ускладнюється ще й тому, що Україна не має повітряної переваги, щоб прикрити від ворога західні танки, пише видання.

Російська авіація може "розчавити українську спеціальну інженерну техніку", вважає колишній офіцер британського Королівського інженерного корпусу Нік Ганнелл.

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"Класичний підхід під час наземного наступу - прорватися в тил противника, на одному або декількох ділянках, і завдати зосередженого удару по центру ваги противника", - говорить Бен Баррі, колишній командир британського батальйону механізованої піхоти. "Успішні приклади без панування в повітрі рідкісні", - визнає він. Але все ж наводить один приклад: ізраїльська атака на позиції єгиптян під час війни Судного дня 1973 року.

Типова російська оборона складається з мінного поля, лінії протитанкових заритих в землю бетонних пірамід, також відомих як "зуби дракона", потім ще одне мінне поле, лінія окопів і бліндажів шириною в 400 метрів і ще через 500 метрів - протитанковий рів.

Нещодавно "злиті" у мережу оцінки американських військових свідчать про їхні сумніви в готовності ЗСУ до прориву такої оборони, як з точки зору підготовки особового складу, так і з точки зору запасів техніки і боєприпасів. Але ЗСУ вже не раз недооцінювали.

"Якщо українська атака буде потужною і швидкою і зможе зайти в тил до росіян, то фронт посиплеться і росіяни побіжать... так само, як бігли під час контрнаступу під Харковом", - каже ще один відставний британський офіцер, який консультує комітет з оборони Верховної Ради Глен Грант.

І якщо така втеча відбудеться, то усі окопи і траншеї виявляться марними. "Є стара максима: земляні укріплення, які ніхто не захищає, вас не вбивають. І потім українці зможуть наступати стільки, наскільки у них вистачить планів і логістики", - додає Грант.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Останні місяці західні партнери посилено споряджають українську армію до вирішального контрнаступу, тоді як російські війська загрузли в боях за Бахмут, Мар'їнку та Авдіївку.

Ставки великі. На думку чеського президента, у України цього року буде лише один шанс контрнаступу - на більше спроб у Заходу просто не вистачить ресурсів.

Разом з тим українські чиновники констатують, що Захід переоцінив свої можливості: поставки важкого озброєння запізнюються, також є проблеми з радянськими боєприпасами, які закінчуються в усьому світі.

Крім того, Захід досі не наважився передати Україні далекобійні ракети до РСЗВ, щоб "виносити" тил ворога, також США і союзники поки мовчать щодо передачі західних винищувачів.

Окремі американські військові навіть сумніваються в здатності ЗСУ вигнати російські війська з Донбасу і Криму до кінця 2023-го, покладаючись на думку, що війна "неминуче" затягнеться.

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