Також є проблеми з радянськими боєприпасами, які закінчуються в усьому світі.

Західні партнери від початку переоцінили свої можливості щодо військової допомоги Україні, тому раніше заплановані строки постачання озброєнь зриваються. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки Сергій Рахманін в ефірі Radio NV.

За його словами, порушення строків поставки озброєнь спричинено як об'єктивними складнощами, так і суб'єктивними причинами.

"Об'єктивні полягають у тому, що засоби ураження, озброєння потрібно довезти, доставити в Україну так, щоб максимально його убезпечити. Суб'єктивні - вони, на жаль, не нові. Наші партнери, коли вони брали на себе відповідні зобов'язання, вони трохи переоцінили свої сили", – заявив нардеп.

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За словами нардепа, певні проблеми, зокрема, є з технічним станом танків Leopard 2.

"Вони потребують відновлення, вони потребують ремонту; іноді регламентно-поточного, іноді, на жаль, капітального. І тому в принципі поставка танків, зокрема, відбувається не так швидко, як це повинно бути", — пояснив Рахманін.

Ще одна проблема - це поставки боєприпасів. Особливо в дефіциті опинилися снаряди радянських калібрів, які закінчуються вже в масштабах всього світу.

"На жаль, я думаю, що про це можна говорити, тому що про це говорять вже вголос, в тому числі і українські чиновники, і про це пишуть і західна преса, про це сьогодні згадували, наприклад, The Washington Post, в принципі, ті дати поставки озброєнь, які планували раніше, вони, на жаль, дотримані не будуть", – заявив нардеп.

Проблеми з поставками танків в Україну

Раньше влада Іспанії заявила, що їхні танки "Леопард 2", які стояли без використання з 90-х років, прийшли в жалюгідний стан. Уряду довелося виділити солідну суму на ремонт цих машин перед тим, як відправити їх в Україну.

Примітно, що схожа ситуація склалася і в німецькій армії. Після закінчення Холодної війни Бундесвер помітно деградував. Масштаб проблеми розкрився, коли на військових навчаннях у німців зламалися взагалі всі БМП, задіяні в маневрах.

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