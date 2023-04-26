Відповідні зміни зафіксував супутник.

Ворог продовжує будувати фортифікаційні споруди та рити окопи в паніці перед ймовірним контрнаступом Збройних сил України.

Нові супутникові кадри, які демонструють мережу окопів ворога уздовж лівого берега Дніпра, опублікував OSINT-аналітик Бреді Ефрик у своєму Twitter.

"Російські війська в Україні побудували мережу окопів уздовж лівого берега Дніпра", - зазначив він у дописі під відео.

Росіяни шокували масштабним окопом у Запорізькій області

Нагадаємо, що ворог від початку повномасштабного вторгнення намагається посилити оборону на тих тимчасово окупованих територіях України, які ще не вдалося відбити ЗСУ. Однак нещодавно росіяни особливо шокували своїм "мега-окопом" у Запорізькій області.

Йдеться про масштабний укріпрайон загальною довжиною понад 70 кілометрів, який окупанти, ймовірно, почали будувати ще на початку вересня 2022 року. Він простягається від околиць селища Семенівка на схід за межу селища Маринівка. Як відомо, такі "надзусилля" ворога викликали лише сміх у ЗСУ.

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