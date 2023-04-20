Вони обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Як повідомив Залужний у Telegram, обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів. Також головнокомандувач ЗСУ поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті.

"Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу. Україні потрібна перемога", - зазначив Залужний.

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Нове засідання "Рамштайн" - що відомо

Наступне, 11-те засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.

15 квітня речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що Україна очікує від наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн") рішення щодо передачі винищувачів F-16.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про очікування України від наступної зустрічі Контактної групи з оборони України ("Рамштайн-11"), яка відбудеться 21 квітня.

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 15 березня по відеозв'язку. Міністр оборони США Ллойд Остін закликав міжнародну коаліцію країн у форматі "Рамштайну" швидко і повноцінно виконувати зобов'язання з посилення оборони України.

Україна просить західних партнерів надати сучасні винищувачі F-16, однак рішення про їх передачу ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО. За його словами, українські військові льотчики можуть навчитися літати на F-16 менш ніж за півроку.

6 квітня стало відомо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування на сучасних винищувачах у США.

11 квітня виконувач обов'язків міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен заявив, що рішення про передачу Україні літаків F-16 має ухвалюватися спільно з країнами-союзниками.