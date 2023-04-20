Для цього виділять майже один мільярд крон.

Данія та Нідерланди планують разом передати Україні 14 танків Leopard 2. Поставити їх зможуть на початку 2024 року.

Як повідомляє nyheder, цю техніку передадуть на додачу до вже анонсованих до 100 вживаних машин Leopard 1. За словами міністра закордонних справ Ларса Льокке Расмуссена, Данія лідирує серед країн, які поставили Україні найбільше танків.

"Це не данські танки. Це співпраця над танками, які не є данськими, але купуються у співпраці з Нідерландами. Деякі отримуються безкоштовно", - наголосив в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Відео дня

Зазначається, що обсяг цієї допомоги становить приблизно один мільярд крон, з яких половина, тобто півмільярда, припадає на Данію, а інша - на Нідерланди. Поульсен додав, що до кінця 2023 принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну.

Танки для України

Як раніше повідомляв УНІАН, у другій половині квітня мають вирушити в Україну танки Leopard, обіцяні Іспанією. При цьому шість машин потребують переобладнання та перевірки боєготовності.

18 квітня Збройні сили Канади показали процес підготовки танків Leopard 2A4 для України до перевезення на борту військово-транспортного літака Boeing C-17.

19 квітня стало відомо, що Велика Британія подарувала Україні ескадрон з 14 своїх танків Challenger 2.

Вас також можуть зацікавити новини: