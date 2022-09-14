За його словами, уявлення про російську армію не виправдалися.

Окупант, який перебував на Харківському напрямку скаржиться на дезорганізованість і некомпетентність власного військового керівництва під час відступу.

Про це свідчить нове перехоплення розмови загарбника.

Окупант розповідає, що поки залишається на передовій, тривають масовані обстріли з боку українських воїнів. Водночас командування РФ загарбника вкрай розчарувало.

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Окупант: Я по-іншому собі це уявляв, бо організації ніякої нема. Я думав, що тут армія, а тут не армія.

Дружина: А там просто мочилово один одного, так?

Окупант: Я просто думав, що тут армія. Як завжди у частинах там, якась організація, а тут нема нічого. Кожен сам за себе.

Загарбник скаржиться, що у них нема ні світла, ні води. Можливості помитися та попрати одяг немає. Вночі телефонувати рідним заборонено, як і вмикати будь-які пристрої. За його словами, після короткої розмови з дружиною йому потрібно миттю змінювати локацію, бо туди "прилетить".

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й у Харківській області. На Харківщині українські сили звільнили понад 300 населених пунктів, загалом - 3,8 тис.кв. км і близько 150 тисяч населення, хоч реальна кількість "майже вдвічі більша".

Разом з тим, схоже, угрупування військ РФ на річці Оскіл з виходом на адмінкордон Луганської області, де противник зміг раніше закріпитися, може бути розгромленим через відсутність підкріплення.

Станом на 13 вересня тривали бої за контроль над Лиманом, проросійські бойовики та військові напередодні покинули Кремінну, але туди поки не зайшли ЗСУ.

На півдні захисники продовжують бити по логістиці ворога. Росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини.ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

На думку західних аналітиків, нинішні успіхи контрнаступу ЗСУ можуть стати переломним моментом війни. Та найбільшою несподіванкою він став для самих росіян, переконані у Пентагоні.

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