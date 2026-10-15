Кропивницький пережив наймасованішу атаку: у місті 26 прильотів, є загиблі (фото)

У Кропивницькому удари прийшлись по логістичних центрах, складах, підприємствах та житлових будинках.

Кіровоградська область понад 10 годин перебувала під масованою атакою російських дронів. Це наймасованіша атака з початку війни. На область росіяни запустили майже 360 БпЛА.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. "Кіровоградська область пережила наймасованішу ворожу атаку від початку повномасштабного вторгнення. На території області було зафіксовано майже 360 ворожих БпЛА", - наголосив він і додав, що влучання зафіксовані на 26 локаціях.

Райкович зазначив, що росіяни цілеспрямовано били по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках. Найбільше руйнувань і уражень припало на Кропивницький. Також зазнали ударів Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка громад області.

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"Ця страшна атака забрала життя трьох кропивничан. 6 осіб травмовано", - зазначив Райкович.

У ДСНС додали, що на місцях прильотів виникли пожежі.

"У Кропивницькому та Новоукраїнському районах ворожих ударів зазнали об’єкти транспортної інфраструктури, де також виникли пожежі", - йдеться у повідомленні.

Удари по Україні

Вчора російські окупанти атакували міста на заході України. Зокрема під удар потрапив Хмельницький. Виникли пожежі на територіях підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах. Через падіння уламків загорілася автозаправна станція в Хмельницькому районі. Двоє людей дістали легкі поранення.

Крім того, російський реактивний безпілотник поцілив по гуртівні у Луцьку, спалахнула пожежа, є загиблі та постраждалі.

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