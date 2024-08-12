Українських військових помітили на південний схід, біля села Гір'ї.

Розпочавши вторгнення в Курську область, ЗСУ наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також з півдня і півночі.

Однак тепер українських військових помітили за 22 км на південний схід, біля села Гір'ї. Там пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - центр Білівського району, пише BILD.

"БТР-4 ЗСУ в селі Гір'ї, за 22 км на південний схід від Суджи Курської області. Незрозуміло, як він туди доїхав, але рухався дорогою з Білої в напрямку Суджі. Тож тут багато що можливо, особливо на тлі повідомлень РФ про наближення українців до Білої вчора вранці", - написав експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Відео дня

У неділю голова Біловського району Микола Волобуєв записав звернення з райцентру, заявивши, що раніше туди зайшла українська диверсійно-розвідувальна група. Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомляв, що російським військовим "вдалося ситуацію стабілізувати, наразі в Біловському та Обоянському районах немає жодних бойових зіткнень". Однак уже сьогодні в Біловському районі оголошено евакуацію цивільних.

Ситуація в Курській області

9 серпня українські військові записали відео з російського міста Суджа Курської області. Бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади ЗСУ перебували біля будівлі філії російського "Газпрому".

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