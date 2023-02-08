Один батальйон може складатися із 31 танка, зазначив міністр.

Перший батальйон бойових танків Leopard 2 буде доставлено в Україну в березні-квітні цього року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. "Ми можемо доставити щонайменше один батальйон у перші чотири місяці цього року - можливо, три місяці, і потім ми маємо рухатися якомога скоріше", - сказав Пісторіус під час свого візиту до Варшави.

Він додав, що один батальйон може складатися із 31 танка.

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Leopard 2 для України - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

4 лютого Канада відправила перший основний бойовий танк Leopard 2 для потреб Збройних сил України. 6 лютого українські екіпажі почали навчання з експлуатації танків Leopard 2.

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