Наданий литовською стороною борт можна використовувати для підготовки офіцерів з управління винищувачами.

Триває війна в Україні, і Литва передала Збройним силам нашої держави легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос".

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви в мережі X. Зокрема, 20 квітня до України прибула ще одна партія військової допомоги з Литви. "Ми доставили Збройним силам України розібраний легкий штурмовий літак L-39ZA "Альбатрос"", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що у Литві такі штурмовики використовувались з метою підготовки офіцерів з управління винищувачами, щоб забезпечувати бойову готовність пілотів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві енергетики Литви запропонували розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

Також Литва підтримала ініціативу Чехії стосовно закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України та виділяє на це кошти. Литва виділила 35 млн євро на снаряди для України.