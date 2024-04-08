У Міністерстві енергетики Литви запропонували Києву варіант виходу зі складної ситуації. Деталі від міністра Галущенка.

В Міністерстві енергетики Литви запропонували розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефір телемарафону.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їхні теплові станції, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - сказав він.

При цьому інші країни також допомагають Україні впоратися з наслідками російських атак проти енергетики.

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Він також наголосив, що найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України. За його словами, коли працює ППО та знищує більшість цілей, то навіть ті влучання, які є, не спричиняють суттєвого впливу.

Галущенко розповів західним ЗМІ про потреби України

У квітні міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Bloomberg: щоб захистити свої енергетичні активи від ракетних атак Росії та уникнути відключень електроенергії цього літа, Україна потребує вдосконаленої ППО.

При цьому він не виключив ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Зараз в уряді вивчають варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів.

Як відомо, через останні удари РФ особливо важка ситуація з енергетикою склалася у Харківській області. Зранку 7 квітня там застосовувалися мережеві обмеження на лініях оператора системи. В регіоні тоді діяли графіки відключень, було знеструмлено 410 тисяч абонентів.

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