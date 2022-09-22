Як вважають у британській розвідці, влада РФ зіштовхнеться з певними проблемами при наборі 300 тис. резервістів.

Президент Російської Федерації Володимир Путін йде на значний політичний ризик, бо оголошена ним часткова мобілізація буде вкрай непопулярною серед російських громадян.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначають у британській розвідці, Росії, імовірно, доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. особового складу.

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"Імовірно, вона спробує створити нові формування завдяки цим військовослужбовцям, які навряд чи будуть боєздатними впродовж місяців", - заявляють у розвідці.

Там вважають, що мобілізація в Росії буде вкрай непопулярною серед населення.

"Навіть ця обмежена мобілізація, ймовірно, буде дуже непопулярною серед частини російського населення. Путін бере на себе значний політичний ризик у надії створити таку необхідну бойову міць", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їх проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що зараз саме Україна утримує ініціативу на передовій.

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