Захід не повинен слухати бряцання зброєю і брехливі погрози Путіна, наголосила британська прем'єрка.

Прем'єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс вважає, що оголошення мобілізації в Росії означає те, що Київ "перехитрив" Путіна у війні.

Про це вона розповіла CNN.

За словами Трасс, Путін віддав наказ про мобілізацію, "бо він не перемагає".

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"Він скоїв стратегічну помилку, вторгнувшись в Україну. Я думаю, його перехитрили українці. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу. І я гадаю, він не чекав такої сили реакції з боку вільного світу", - висловилась Трасс.

На запитання, як повинні реагувати західні лідери, якщо Путін посилить агресію проти України, Трасс відповіла, що вони "не повинні слухати його бряцання зброєю і брехливі погрози".

"Замість цього ми повинні продовжувати запроваджувати санкції проти Росії і продовжувати підтримувати українців", - додала Трасс.

Мобілізація в Росії

21 вересня російський президент Володимир Путін у відповідь на поразку в Харківській області оголосив часткову мобілізацію у Росії.

Попередньо, за даними Міноборони РФ, повинні призвати до 300 тисяч осіб, які вже мають бойовий досвід. Проте ЗМІ вказують на таємний пункт указу Путіна, який уможливлює мобілізацію до мільйона людей.

Вже є факти мобілізації студентів, людей з очевидним проблемами зі здоров'ям тощо. Також у Москві заговорили про заборону на виїзд з країни чоловікам призовного віку.

Кілька днів тривають антивоєнні протести у Москві. Протягом 24 вересня силовики затримали до тисячі громадян у 32 містах. 25 вересня на протести вийшли мешканці Дагестану.

За попередніми підрахунками МВС, російське командування протягом першої хвилі можуть мобілізувати до 40 тисяч осіб, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

Втім, навряд РФ зможе вирішити логістичні й адміністративні проблеми, щоб зібрати навіть 300 тисяч військових.

Західні аналітики підкреслюють, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

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