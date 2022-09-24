Росіяни виходили з різними гаслами, адресованими переважно Путіну.

У російських містах сьогодні, 24 вересня, проходять масові протести проти оголошеної Путіним часткової мобілізації.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Станом на 19:21 у 32 містах Росії затримано вже 714 людей, інформує ОВД-Инфо. Йдеться про затримання у ряді районів Москви, в Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Іркутську, Іжевську, Томську, Пермі тощо.

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Тим часом в соцмережах з'являються кадри жорстокого затримання протестувальників, зокрема, журналістами зафіксовано побиття молодих людей кийками. У деяких випадках демонстранти намагалися відбивати затриманих у силовиків.

У Санкт-Петербурзі силовики застосували до громадян кийки та електрошокери.

Росіяни виходили з різними гаслами, адресованими переважно Путіну.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

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